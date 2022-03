Borsalino, la nuova collezione è un viaggio nella memoria

ALESSANDRIA - In occasione della Settimana della Moda femminile di Milano, Borsalino ha presentato la collezione Autunno-Inverno 2022/23: "Un viaggio nella memoria che dagli anni Settanta ci riporta al periodo fra le due guerre. Quest’ultima visione romantica del creative curator della Maison Giacomo Santucci riflette sulla rinnovata funzione della creatività attraverso il Movimento Informale e l’esperienza di artisti come Alberto Burri, Lucio Fontana e Jannis Kounellis, capaci di sperimentare linguaggi innovativi e nuove forme di espressione".

Frutto di una ricerca storica dettagliata, con citazioni artistiche e tributi, la collezione è stata creata per incoraggiare la libera espressione della propria individualità, senza vincoli di categoria o etichetta. Attraverso una palette invernale nei toni del blu, rosso-ruggine e verde, le creazioni Borsalino per l’Autunno-Inverno 2022/23 interpretano elementi Arts and Crafts, Modern Contemporary e Street Style in una vasta gamma di forme, dettagli e design.