L'Airone torna a volare

ROMA - L'Airone ha riaperto le ali. Per volare nei cieli dell'Italia e del mondo.

Ita Airways, nuova compagnia di bandiera italiana, ha deciso di intitolare i nuovi mezzi della flotta ai grandi campioni e campionesse dello sport. E ne ha 'battezzato' uno Fausto Coppi

Alcuni nomi sono stati decisi dai follower di Ita - Airways, ma i primi quattro sono stati scelti dall'azienda e la cerimonia ufficiale di presentazione si è svolta oggi, a Roma, nella nuova lounge 'Piazza di Spagna', alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, e di presidente esecutivo e amministratore delegato della compagnia, Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini.

Il primo aereo entrato in flotta grazie all'iniziativa 'Livrea azzurra' è l'Airbus A320 dedicato a Paolo Rossi, in servizio dal 21 dicembre 2021. Mentre in queste settimane sono decollati i due A319 intitolati a Gino Bartali e Pietro Mennea e l'A320 che porta il nome del Campionissimo.

Gli altri scelti attraverso il sondaggio rimettono in campo, in azzurro, Giuseppe e Carmine Abbagnale, Giacomo Agostini, Roberto Baggio, Enzo Bearzot, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Alessandro Del Piero, Marcello Lippi, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Tazio Nuvolari, Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Gigi Riva, Valentino Rossi, Francesca Schiavone, Sara Simeoni, Marco Simoncelli, Gustav Thoeni, Alberto Tomba e Francesco Totti.

All'evento ha partecipato Faustino Coppi, commosso e orgoglioso, al fianco di Gioia Bartali, nipote di Gino, e di tantissime eccellenze dello sport italiano.