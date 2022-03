TORTONA - Il Novara in crisi - un punto nelle ultime due gare - si presenta sul campo di un Hsl Derthona in debito di ossigeno per le molte partite ravvicinate: finisce 1-1 ma ai punti avrebbero strameritato i Leoni dopo un secondo tempo giocato praticamente tutto nella metà campo ospite.

La gara si accende subito: al 1' un cross rasoterra arriva al limite a Otelè che scarica un tiro a mezz'altezza facile preda di Desjardins, poi sempre l'ala dell'Hsl forza Benassi al fallo che gli costa il primo cartellino giallo della gara. Al 9' una verticalizzazione improvvisa pesca Vuthaj appena fuori dall'area ma il guardalinee ferma tutto per la posizione di fuorigioco della punta del Novara. Uno scontro di gioco fra Filip e Amoabeng poco dopo ferma il gioco per alcuni minuti e costa carissimo al difensore novarese, costretto a uscire: al suo posto Vimercati. Al 21' Filip parte dalla trequarti, vince un paio di rimpalli e si presenta al limite dell'area con un rasoterra destro che esce largo di poco sul secondo palo, due minuti dopo alla prima occasione passa il Novara: punizione appoggiata da Paglino a Tentoni, cross teso e Vuthaj buca la difesa e la porta con un bel colpo di testa. L'Hsl potrebbe pareggiare subito con un tap-in di Diallo su assist di Saccà ma Desjardins si oppone in maniera efficace, poi ancora Vuthaj lanciato in verticale semina il terrore nell'area tortonese prima che Galliani riesca a intervenire neutralizzando l'azione. Una sgroppata di Saccà sulla fascia destra costa il giallo a Di Masi e una punizione interessante dal limite che però non viene sfruttata a dovere dai padroni di casa; analoga situazione al 43' quando Speranza lancia ancora sulla corsia esterna Saccà che rientra e crossa ma non trova nessuno e un minuto più tardi quando la palla arriva a Otelè che però non riesce a girarla verso la porta del Novara. Sull'altro fronte Benassi colpisce di testa verso la porta di Teti, poi è l'Hsl a chiudere in attacco la frazione senza però riuscire a superare la difesa novarese o in ultima battuta Desjardins.

La ripresa ricomincia con gli stessi ventidue in campo e non cala di intensità: al 7' Speranza evita Vuthaj al limite e lancia lungo per Diallo che resiste alla carica di Bergamelli ma non riesce a battere a rete e poi la difesa riesce a liberare. Poco dopo è Otelè a provare ad innescare la punta liberiana con un lancio lungo che costringe Desjardins a uscire precipitosamente per evitare danni peggiori, ma l'Hsl alza i giri e preme nella sua metà campo la capolista. Al 19' Procopio dal fondo mette indietro per Filip che gira in porta ma trova Desjardins pronto alla parata, poi al 28' l'episodio che cambia la partita: Bergamelli trattiene Galliani e l'arbitro indica il dischetto, Saccà si incarica della battuta, spiazza Desjardins e rimette in parità l'incontro. Il Novara reagisce e al 35' solo un miracolo di Teti che prolunga in angolo un colpo di testa di Bergamelli a colpo sicuro salva la propria porta, ma è l'unico lampo ospite in tutta la ripresa e quando Zichella inserisce Gjura e Luzzetti al posto di Saccà e Speranza la squadra ricomincia a premere e sfiora il clamoroso 2-1 quando Manasiev serve Diallo in area e la girata al volo della punta viene respinta d'istinto da Desjardins.

HSL DERTHONA - NOVARA 1-1

MARCATORI: pt 23' Vuthaj; st 29' Saccà rig.

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Todisco (45' st Kanteh), Emiliano, Galliani, Procopio; Filip, Speranza (38' st Luzzetti), Manasiev; Otelè (48' st Romairone), Diallo, Saccà (38' st Gjura). A disp. Bertozzi, Negri, Grieco, Akouah, Ordisci. All. Zichella

NOVARA (3-4-1-2): Desjardins; Benassi, Bergamelli, Amoabeng (16' Vimercati); Paglino, Tentoni, Vaccari, Di Masi (30' st Pagliai); Laaribi (30' st Di Munno); Vuthaj, Gonzalez (38' st Babacar). A disp. Raspa, Bonaccorsi, Capano, Agostinone, Gymah. All. Marchionni (in panchina Capriolo)

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia

NOTE Ammoniti Filip, Todisco; Benassi, Di Masi, Vuthaj. Calci d'angolo 5-3. Recupero pt 4': st 4'. Spettatori 500 circa con buona rappresentanza novarese.