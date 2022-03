Casale, un punto di rigore

GENOVA - Il maestro contro l'allievo. Giorgio Roselli contro Marco Sesia, che del tecnico del Ligorna è stato giocatore all'Alessandria Il duello finisce in perfetto equilibrio, deciso nel primo tempo, ed è un punto che può servire di più ai padroni di casa, ma che dare una scossa ai nerostellati per un calendario molto fitto.

I liguri, che hanno battuto la capolista Novara (aprendo, di fatto, la crisi) e nelle ultime giornate sono in crescita evidente, aggrediscono subito la gara e al 15' Cericola la sblocca, obbligando i nerostellati a una rincorsa che si concretizza pochi istanti prima dell'intervallo, calcio di rigore trasfomato da Gatto, l'attaccante che era arrivato poco prima dell'esonero di Sesia che lo aveva, allora, considerato un innesto molto importante.

Nella ripresa tutte e due le formazioni provano a spostare il punteggio dalla loro parte, ma senza esito. Per Sesia, ora, tre giorni per lavorare con il gruppo, molto rinnovato, per aiutare tutti a ritrovare fiducia e convinzione. Per alcuni tifosi è "un punto salvezza", ma il tecnico sa che la squadrapuò e deve ambire a qualcosa di più.

LIGORNA - CASALE 1-1



Marcatori: pt 15' Cericola, 45' Gatto (rig)



Ligorna: Flory; Lipani, Cipolletta, Scannapieco, Calcagno; Casanova, Bagicalupo, Botta; Cericola, Donaggio, Gerbiano. All.: Roselli

Casale: Gori; Mullici, Darini, Silvestri, Gilli; D'Ancora, Perez, Continella; Giacchino, Rossini, Gatto. A disp.. Paloschi, Forte, Martin, Casella, Pugliese, Montenegro, Brunetti, Albisetti, Onishchenko. All.: Sesia