Pernigotti, anche la Regione sollecita l'incontro al ministero

TORINO — Anche la Regione farà la propria parte per la Pernigotti di Novi Ligure. Lo ha detto oggi in consiglio regionale l'assessore al Lavoro Elena Chiorino, rispondendo a una richiesta del consigliere regionale Domenico Ravetti (Pd). Chiorino si è impegnata a sollecitare il ministero dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per una convocazione urgente di sindacati e proprietà: «Riteniamo che sia stato positivo oltre che doveroso da parte sua, ma adesso aspettiamo che dagli annunci si passi ai fatti – dicono il segretario provinciale dem Giordano Otello Marilli, il coordinatore novese Pino Santonastaso e lo stesso Ravetti – Vigileremo affinché dal Mise ci sia la necessaria attenzione nei confronti di una delle più antiche industrie italiane e soprattutto dei suoi lavoratori».