Alessandria, il 'muro grigio', sui social della serie B

ALESSANDRIA - I tifosi dell'Alessandria si sono meritati anche alcuni post sui social della Lega B.

La coreografia contro il Como è stata scelta per la pubblicazione con una didascalia eloquente, "Muro grigio". Definizione perfetta, per rimarcare la solidità della passione, che sostiene e, anche, 'protegge' la squadra.

Di Alessandria - Como si è parlato anche a 'Striscia la notizia'. Cristiano Militello, il 'cacciatore' di striscioni speciali, ha commentato un fotogramma di Roberto Mancini e Lele Oriali, immortalati in tribuna a San Siro per Inter - Milan di Coppa Italia, disputata in contemporanea con la gara al Moccagatta.

Vista la poca 'spettacolarità' del derby, Militello ha ipotizzato che il ct e Oriali, in realtà, stessero seguendo, sui loro telefonini, la gara tra Grigi e lariani, decisamente più avvincente.