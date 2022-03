Risorge Novipiù. Solida a Treviglio

TREVIGLIO - La Novipiù risorge a Treviglio (68-69). Dopo tre ko in fila un successo maturo e di carattere per la squadra di coach Andrea Valentini che si porta sul 2-0 negli scontri diretti.

Ottimo impatto per il debuttante Matteo Ghirlanda. Adesso testa alla Coppa Italia. Jbm in campo giovedì con Scafati.



La partita

Casale senza Luca Valentini e Okeke e con l’ultimo arrivato Matteo Ghirlanda all’esordio in canotta jbm. Partita subito a ritmo controllato e con approccio tattico. Ne viene fuori un primo quarto a basso punteggio (anche per via dei tanti errori al tiro). Al 10’ 9-11 con 4 punti di Fabio Valentini che costringe anche la difesa di casa a 3 falli.

7-0 Casale in avvio di seconda frazione con ottimo impatto di Ghirlanda a segno (9 punti) e Treviglio che è 0/8 da tre punti. Massimo vantaggio Jbm sul +8 (17-25) a metà frazione. Si mette in moto il gruppo Mascio con due triple di Sollazzo e Rodriguez, ma Williams segna alcuni canestri difficili e porta Casale al riposo sul +9 (27-36).

Treviglio prova ad alzare l’intensità nel terzo quarto per rientrare, ma la Novipiù risponde presente (Hill-Mais) e al 28 il vantaggio è ancora in doppia cifra (40-50). Peccato che gli ultimi 120” del parziale l’attacco rossoblù si pianti e Treviglio (8-0) finisce a contatto: 48-50.

L’ultimo quarto e molto equilibrato. Brava Casale a replicare colpo su colpo ai tentativi di Treviglio. Ma nel finale tutto si riapre. Ingenuità di Ghirlanda che commette fallo sul tiro da tre di Rodriguez e manda il playmaker in lunetta per tre liberi. Il regista di casa è preciso e impatta la gara sul 67-67. Inizia il gioco del fallo sistematico e dei time out che dilatano i secondi finali. Bravo Williams a trovare un fallo e a convertire un libero. Sul secondo rimbalzo di Leggio che chiude i conti (67-69).

Le voci

La soddisfazione di coach Andrea Valentini: “Sono molto contento per quello che abbiamo fatto questa sera. Sapevamo che Treviglio è una delle squadre con il maggior numero di punti segnati e oggi siamo riusciti a tenerli a 67 e abbiamo fatto un grande sforzo difensivo. Questa settimana ci siamo parlati e ci siamo detti che dovevamo ripartire dalla difesa, perché stavamo concedendo troppo. Siamo stati davanti per tutti i quaranta minuti, abbiamo fatto il nostro gioco e i miei ragazzi questa sera sono stati bravi perché non era facile dopo tre sconfitte consecutive e nella situazione in cui siamo. Siamo riusciti a fare quadrato e a portare a casa una bella vittoria, sono soddisfatto”.

I numeri

Finale: 67-69

Parziali: 9-11, 27-36, 48-50.

Quintetti: Treviglio con Rodriguez, Sollazzo, Reati, Sacchetti, Langston. Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill-Mais.

Punti: Rodriguez 19 (Treviglio), Williams 18 (Casale).

Rimbalzi: Sacchetti 8 (Treviglio, Martinoni 10 (Casale).

Assist: Sollazzo 6 (Treviglio), F. Valentini, Sarto e Williams 2 (Casale),

Mvp: Williams (Casale)