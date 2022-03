Via Santa Caterina di Siena: Kateryna, "grazie Alessandria"

ALESSANDRIA - "Mi sono trasferita in Italia nel 2000 dove ho conosciuto l'uomo che è diventato mio marito - racconta Kateryna Chaplynska, titolare del negozio di alimentari "C'era una volta" di via Santa Caterina da Siena, nei pressi dell'ospedale alessandrino - Purtroppo sono rimasta vedova con una bimba di due anni da crescere.

Così mi sono reinventata, aprendo un'attività di generi alimentari, portando avanti la tradizione della famiglia di mio marito. In questi drammatici giorni - continua - ho trovato il cuore alessandrino che ha saputo aiutare me e la mia patria".

Sono stati tanti, infatti, gli alessandrini che ieri hanno aderito all'iniziativa della commerciante, e hanno consegnato medicine, generi alimentari, indumenti da inviare al popolo ucraino. Ieri sera, sabato, il materiale è stato caricato su un furgone per essere poi preparato alla spedizione.

"Ringrazio con il mio cuore che piange - continua la donna - ma crescerò mia figlia in questa magnifica patria chiamata Italia, perché in questi momenti così duri per il mio popolo, l'Italia è la mia famiglia".