"L'Under 17? Grande fisicità e aggressività"

ALESSANDRIA - Il Parma è l'ultima di tre vittime illustri, in poco più di una settimana: 4-0, a domicilio degli emiliani, per l'Under 17 dell'Alessandria. Risultato già in cassaforte nel primo tempo, con Laureana, Borgia e Boido, poker completato, nella ripresa, da De Matteo.

Prima era toccato al Torino (3-2) e alla Fiorentina (2-0). Numeri importanti per la formazione allenata da Fabio Rebuffi, che, come sottolinea Massimo Cerri, responsabile del settore giovanile dei Grigi, "adesso ha messo nel mirino la Cremonese, la più vicina in classifica. I playoff? Ci sono squadroni davanti, a noi interessa continuare con la crescita di questo gruppo e di tutto il nostro vivaio".

Però sui 2005 molti hanno messi gli occhi. "Tre portieri che il tecnico fa ruotare, la difesa è il reparto numericamente più affollato, ma questo ci ha permesso di superare bene un periodo in cui abbiamo dovuto gestire alcuni infortuni, soprattuttp nel reparto arretrato. Anche a centrocampo e in avanti profili interessanti". Su cui ha messo gli occhi anche Longo: è il caso di Luca Ascoli, convocato per la gara con il Como. "Un centrocampista esterno "di gamba", che oggi molti tecnici cercano. Dobbiamo ringraziare Longo e il suo staff per come seguono i ragazzi e li portano nel gruppo della prima squadra. Non accade così d frequente, in altri club: per noi e per i ragazzi è un premio e, anche, uno stimolo a lavorare ancora meglio per farsi trovare pronti a entrare nei ritmi e nell'atteggiamento di una formazione di B".

Per Cerri "l'Under 17 somma le qualità tecniche a una struttura fisica importante. Il calcio va sempre più in questa direzione e i nostri 'allievi' sono bravi a sfruttare fisicità e aggressività, puntando sui duelli. Come la prima squadra".

Primavera2, che rimonta

Pareggio in rimonta, oggi, per la Primavera2, in casa del Como. "Risultato importante, anche di personalità: ci siamo trovati al 43' con un uomo in meno, per il rosso a Cocino, e sotto 1-3 e poi 2-4 al 31' della ripresa. La squadra è rimasta molto bene dentro la gara e nel finale ha segnato altri due gol per il 4-4 finale".

Marcatori Pellitteri, con una doppietta e, tra il 38' e il 42', Pellegrini e Barisone. In campo anche Ghiozzi, reduce dalla trasferta a Cosenza con la B.