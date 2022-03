Troppa Armani. La Bertram si arrende

CASALE MONFERRATO - La Bertram si arrende alla superiorità dell’Armani Milano (64-81). Troppa differenza tra il Derthona e un'Olimpia, seppure rimaneggiata. Spettacolo più sugli spalti che in campo. In un palazzetto traboccante di entusiasmo e di pubblico (finalmente!), una bella serata da ricordare per tutti i tifosi del Derthona Basket. E coach Marco Ramondino ammette: "Il gap non si è ridotto. Milano ha dominato".