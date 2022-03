Casale, separazione con Padovano

CASALE - Non sono giorni tranquilli per il Casale: i risultati che latitano, come i gol, l'ufficiale giudiziario al termine della gara con l'Asti e, ora, la separazione da Michele Padovano.

Le strade del sodalizio nerostellato e del direttore generale si dividono: Padovano era arrivato con la nuova proprietà, il gruppo Console& Partner, con uno dei ruoli più importanti nella dirigenza guidata dal presidente Simone Servetti. Ed era stato determinante nella scelta di Giacomo Modica, che si è dimesso due settimane fa.

Rapporto che si è concluso oggi, con i ringraziamenti di rito per il lavoro svolto "con dedizione e professionalità" e gli auguri per le prossime tappe della sua carriera.

Non c'è un sostituto, almeno per ora, probabile che ci sia una concentrazione di compiti in capo al direttore sportivo Marco Rizzieri.