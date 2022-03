Ospedale, nuove regole per l'accesso dei visitatori

ALESSANDRIA - Sono già attive le nuove disposizioni per l’accesso dei visitatori nei reparti non Covid dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, valide fino alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, è consentito accedere ai reparti per far visita a un proprio caro solo se:

in possesso di certificazione verde Covid-19 rafforzata, ovvero rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo di vaccinazione primario

in possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso. Si precisa che il tampone non viene eseguito in ospedale

in possesso di una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.

Le regole

Le visite per ogni paziente possono durare fino a 45 minuti al giorno e devono essere distribuite nel tempo. Per evitare assembramenti, è permesso l’accesso a un solo visitatore alla volta per paziente per un totale di massimo 2 persone esterne nella camera contemporaneamente. Ai fini di garantire la sicurezza dei degenti e dei loro visitatori, sarà cura degli operatori sanitari presenti in reparto far rispettare alcune regole, ovvero l’utilizzo corretto della mascherina Ffp2 e la disinfezione delle mani: in caso di violazioni, saranno costretti ad allontanare i visitatori. L’orario di visita rimane invariato, dalle 11.30 alle 14 e poi dalle 18 alle 19.30.

Si ricorda che all’ingresso del presidio ai visitatori verrà misurata la temperatura e verrà controllato il green pass e che le nuove disposizioni di accesso potranno essere revocate nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse nuovamente peggiorare o insorgessero criticità specifiche.