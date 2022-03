Sul ring per l'Ucraina

ALESSANDRIA - Era tutto pronto per la prima riunione pugilistica dell'anno, abbinata alla 'Festa del papà', organizzata dalla Boxe Alessandria - Tana del Dragone, in collaborazione con la Boxe Valenza.

"Quando è scoppiata la guerra ci siamo interrogati sull'opportunità di un evento sportivo, di festa per il pubblico e di promozione per il nostro sport - spiega Eugenio Dragone, maestro della Boxe Alessandria - Si stava valutando il rinvio, quando è nata l'idea di trasformare quell'appuntamento in una occasione per aiutare il popolo ucraino e testimoniare la nostra solidarietà".

Così è nata la proposta di confermare l'appuntamento, come 'Sport for Ukraine', sempre il 19, dalle 18, alla palestra del Centro Don Bosco, in corso Acqui 390. C'è già un programma di massima, che sarà definito nei prossimi giorni, con l'esibizione di un pugile in sedia a rotelle, incontri riservati agli Under 12 e altri di light boxe e boxe con contatto pieno.

"Tutto il ricavato della serata servirà per acquistare materiale da inviare in Ucraina e sostenere le associazioni che lavorano con gli ospedali. La Don Bosco sarà anche il centro di raccolta di beni di prima necessità, alimentari e prodotti di primo soccorso"