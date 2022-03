Il santo di oggi, sabato 12 marzo, è san Massimiliano di Tebessa

È il primo obiettore di coscienza. Nasce nel 274 a Tebessa, in Algeria. È figlio di Fabio Vittore, veterano dell’esercito imperiale e per questo motivo, secondo le leggi dell’epoca, anche Massimiliano deve abbracciare la carriera militare. Egli ritiene l’arruolamento totalmente incompatibile con la dottrina cristiana perché in quella professione c’è la possibilità di fare del male al prossimo e si rifiuta di servire l’imperatore. Gli viene prospettata l’ipotesi della condanna a morte per questo affronto ma egli risponde di essere pronto a tutto pur di rendere grazia a Dio.

La morte

Viene quindi decapitato a soli 21 anni e, in punto di morte, chiede al padre di regalare la sua divisa militare al soldato incaricato di eseguire la condanna.