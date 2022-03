Lunetta, che disastro

FROSINONE - In ognuno dei tre gol del Frosinone c'è un errore individuale dell'Alessandria. Una squadra che vuole tenere la categoria deve ridurre al minimo le concessioni agli avversari. Troppe, e nelle concessioni ci sono anche le ingenuità pesanti, e penalizzanti, come i due gialli di Lunetta.

A parità di uomini sarebbe finita con un punteggio così netto? Probabilmente no, soprattutto per quanto l'Alessandria ha fatto vedere tra il primo e il secondo gol del Frosinone, nonostante l'inferiorità numerica. Ma regalare un uomo e sbagliare le occasioni (poche) sposta gli equilibri, e il punteggio, dalla parte di chi, comunque, ha tanto in più, qualità e interpreti.

"Questi tifosi meritano tanto" Longo in testa alla squadra a salutare i 90 nel settore ospiti

PISSERI - Altalenante: fino al 28' della ripresa terzo rigore parato, un paio di interventi decisivi, soprattutto quello su Novakovich. Ma già sul raddoppio ha responsabilità e ancora di più nel 3-0, in cui si avventura in una uscita francamente difficile da capire: 5.5

PARODI - Determinato: una gara di tanta sostanza, di molta corsa, di duelli con Zerbin e Cotali, anche si qualche palla in mezzo, non sfruttata dai suoi; 6

DI GENNARO - Attaccante: prima fa il difensore salvando sulla linea un gol quasi fatto di Zerbin. Poi attacca tutti i palloni alti, per anticipare prima Charpentier e poi Novakovich. Sfiora il pareggio, nel finale di ripresa alza anche la sua posizione: 6.5

MANTOVANI - Ordinato: ha molto lavoro, perché da quella parte, oltre a Ciano, sale spesso anche Zampano, Va deciso negli anticipi, a volte si fa sorprendere in velocità, anche perché Lunetta lo lascia spesso solo a sbrogliare le situazioni più difficili: 6

MUSTACCHIO - Frenato: sembra andare meglio a sinistra, dove Longo lo sposta dopo il rosso a Lunetta, rispetto ai primi 25 minuti a destra. In cui abbozza qualche progressione, anche se la vanifica consegnando palla spesso agli avversari che ripartono. Di positivo, almeno nelle intenzioni, c'è l'inserimento in area in avvio di ripresa, ma non sfruttato: 5.5

GORI - Concreto: gioca molti palloni in mezzo, non solo in interdizione. Prova anche a impostare, che pure non è propriamente ciò che preferisce, un lavoro magari poco appariscente, ma di ordine: 6

BA - Bucato: In mezzo è il più lucido nelle letture e negli anticipi. Ma è pesante l'errore nell'azione del vantaggio del Frosinone, quando si fa sorprendere da Barisic, con una 'leggerezza' nella marcatura inspiegabile per uno come lui: 5,5

BARILLà - (dal 30'st) Motivato: la gara è compromessa, però si intuisce come potrà aiutare ka squadra a stare più alta: ng

LUNETTA - Disastroso: e, purtroppo, anche determinante, perché il peso dei due gialli in dieci minuti, l'errore enorme nell'azione in cui provoca il rigore, si fanno sentire per tutta la gara. Due interventi che confermano un altro periodo di flessione che sembra proprio essere tornato alle prestazioni insufficienti di inizio stagione: 4

CHIARELLO - Opaco: se si tratta di schermare i centrocampisti avversari il compito gli riesce anche in maniera sufficiente. Ma alla squadra mancano, non solo da oggi, i suoi inserimenti. Ha sulla coscienza anche l'occasione migliore per pareggiare, ma ciabatta male, anziché servire Corazza, libero: 5.5

MILANESE - (dal 14'st) Ininfluente: se deve dare un contributo sulla trequarti, allora non rispetta le consegne. Davvero mai incisivo e l'inferiorità numerica è una giustificazione parziale: 5.5

CORAZZA - Limitato: nel primo tempo quasi non si vede, spesso lontano dalla porta. Più vivace in avvio di ripresa, quando è parte dell'azione da gol che non gli viene permesso di realizzare. Palloni sfruttabili davvero pochi: 5.5

MARCONI - (dal 30'st) Recuperato: non molto, a essere sinceri, un paio di spizzate, in una azione, il tentativo di dare peso in area. Ha nove gare per aiutare la squadra: ng

PALOMBI - Volenteroso: l'impegno c'è, la sostanza decisamente pco. Ci prova anche sui calci piazzati, senza esito. Un'altra opportunità non sfruttata:_5.5