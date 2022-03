Spunti, emozioni, conferme, ma anche sorprese difficili da pronosticare alla vigilia. Ripercorriamo una domenica di calcio dilettantistico estremamente interessante passando in rassegna le varie categorie.

In serie D il Casale vince a tempo scaduto: la squadra di Marco Sesia regola 1-0 la Lavagnese con gol di Darini al minuto 46 del secondo tempo e conquista tre punti pesanti per il morale, ma anche e soprattutto per la classifica. Giornata da dimenticare, invece, per Hsl Derthona, che al cospetto della cenerentola Saluzzo conferma di non attraversare un momento felice. E lo 0-0 conclusivo rappresenta in maniera fedele l'andamento di 90 minuti deludenti.

In Eccellenza stecca ancora l'Acqui, che tra le mura amiche non va oltre lo 0-0 contro il Cbs. La squadra di Arturo Merlo attacca a lungo, senza però trovare mai lo spunto vincente, e anzi sono i torinesi a sfiorare il colpaccio con Barbera, che coglie la traversa.

Promozione: clamorosa prima battuta d'arresto per la Luese Cristo, travolta 4-0 dalla Pro Villafranca. La capolista di Roberto Adamo ora vede più vicine la Valenzana Mado, che negli ultimi 7 minuti rimonta e batte l'Asca, e la Novese, che sbriga senza affanni la pratica Mirafiori. Bene la Gaviese, 5-2 su Cit Turin, mentre l'Ovadese non va oltre l'1-1 interno con Trofarello.

In Prima Categoria il Felizzano supera 3-1 il San Giuliano Nuovo e tiene a distanza lo Spartak, che vince a valanga contro Costigliole. 2-2 e tanti colpi di scena in Fulvius-Spinettese, successo pesante in chiave salvezza per il Monferrato, corsaro 3-0 sul terreno del Cassano.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, 'manita' della Frugarolese ai danni del malcapitato Quargnento, successi larghi pure per Predosa (4-1 contro Bistagno) e Casalnoceto, che rifila un poker al Sale nel derby tutto tortonese. Niente da fare per la Boschese, superata 2-1 dalla Castelnovese.

Infine la Terza Categoria, con Fortuna Melior che si fa raggiungere sul 2-2 dalla Don Bosco e con la Vignolese che passa 3-1 a Novi, sponda Tiger. Acuto del Valmadonna San Michele, la Junior Asca regola Pizzeria Merella Beach grazie a un rigore di Marco Ghe.