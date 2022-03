Mancini, Chiellini e Bonucci a 'casa' di Viganò

LU - Al campo della Luese Roberto Mancini è di casa. Perché è il regno di una delle persone più importanti per la storia, personale e calcistica, del ct azzurro, Sergio Viganò.

Il 'mago' è sempre un punto di riferimento, anche per i muscoli di giocatori di cui Mancini ha bisogno per gli spareggi per il Mondiale. Così Mancio venerdì è arrivato a Lu, insieme a Giorgio Chiellini. E il giorno prima è stato il turno di Leonardo Bonucci, con Attilio Lombardo, anche lui nello staff della nazionale e grande amico di Viganò. Che mancini avrebbe voluto al fianco anche nell'avventura con l'Italia, anche se sa che con Sergio le porte sono sempre spalancate.

I suoi consigli, calcistici e, soprattutto, sui muscoli dei campioni, sono fondamentali anche questa volta: Mancini sa che Sergio, presidente onorario della Luese Calcio Cristo, è sempre pronto e disponibile ed è una garanzia. Nessuno come lui. . Ad accogliere gli azzurri anche Diego Cappeleto, molto legato a Viganò e alla società.