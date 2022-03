Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Il conto alla rovescia è oramai alle battute conclusive. Sta per cominciare una domenica di calcio provinciale che si annuncia ricchissima di spunti per le 'nostre' squadre: segui in tempo reale i risultati, con marcatori e classifiche.

In serie D doppio impegno casalingo per Hsl Derthona e Casale: i 'leoni' ricevono il Saluzzo e vogliono i tre punti per dimenticare l'eliminazione in coppa di mercoledì, mentre il Casale - che spera di mettersi alle spalle i guai societari - riceve la visita di una Lavagnese segnalata in ripresa.

Eccellenza: il Castellazzo osserva il turno di riposo (il debutto del nuovo allenatore, Molina, è rinviato a domenica prossima) e quindi in campo va solo l'Acqui, all'Ottolenghi contro il Cbs. C'è un solo risultato a disposizione se ancora si vogliono alimentare sogni di gloria. Per quanto riguarda la Promozione, invece, con la capolista Luese Cristo che è ospite della Pro Villafranca, il campo principale è il 'Cattaneo' di Alessandria. Di fronte Asca e Valenzana Mado, che per ragioni differenti chiedono molto a questo unico derby di giornata.

In Prima Categoria il clou è Felizzano-San Giuliano, con la stella locale Anibri che ritrova il proprio passato, ma meritano una menzione particolare anche Aurora Canottieri Pizzerie-Capriatese e Cassano Monferrato. La Fulvius, contro la Spinettese, ha bisogno di ripartire subito.

Capitolo Seconda Categoria: la Frugarolese, nuova prima della classe, affronta il Quargnento e spera di respingere il tentativo di controsorpasso dell'Atletico Acqui, opposto alla Pozzolese. Casalnoceto-Sale, Fortitudo-Villaromagnano e Europa Bevingros-Viguzzolese sono classiche gare da tripla.

Chiusura dedicata alla Terza, con il confronto tra Merella e Junior Asca che mette in palio punti pesanti in ottica podio. Esame di maturità per Fortuna Melior, al cospetto della Don Bosco.