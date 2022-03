Al Museo del Ciclismo la maglia del campione ucraino Grabowski

NOVI LIGURE — Sabato 19 marzo a Novi Ligure è in programma l’atteso passaggio della Milano Sanremo che transiterà in città tra le 12.00 e le 12.30 circa. La Classicissima di Primavera rappresenta il primo grande appuntamento ciclistico del calendario professionistico mondiale. La corsa transiterà davanti al Museo dei Campionissimi, che sarà aperto al pubblico e accoglierà i visitatori con tre importanti eventi a partire dalle 11.00.

Si inizia con Costanza Girardengo, nipote del Campionissimo Costante, che tornerà in visita al museo per riportare la maglia con la quale il nonno vinse i campionati italiani del 1921 e che era stata indossata da Michela Moretti Girardengo in visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima della pandemia.

Da Milano a Sanremo, passando per il Turchino Emozionante la partenza al Vigorelli dove Coppi, 80 anni fa, stabilì il record dell'ora

A seguire verrà raccontata la storia della società ciclistica Pietro Fossati di Novi Ligure attraverso immagini, foto d’epoca e testi.

Infine verrà effettuata una donazione particolarmente significativa per il momento che stiamo vivendo. Si tratta di una delle maglie di gara del ciclista ucraino Dmitry Grabowski, ricevuta nel 2020 dal Team Overall e la cui esposizione presso il Museo dei Campionissimi era stata rimandata a causa della pandemia.

Grabowski, vero e proprio mito per il popolo ucraino, vinse il titolo mondiale su strada under 23 a Madrid nel 2005, ed è scomparso prematuramente nel 2017 all’età di 31 anni. L’atleta aveva corso per squadre italiane sia a livello dilettantistico che professionistico e il Team Overall, che ha sempre mantenuto ottimi rapporti con la federazione ciclistica ucraina, aveva avuto modo in più occasioni di conoscere in gara le sue qualità.

Proprio in questi giorni uno degli allenatori ucraini di Grabowski si è messo in contatto da Leopoli per verificare la possibilità di effettuare la consegna della maglia al Museo dei Campionissimi come gesto simbolico di sostegno per la martoriata Ucraina.