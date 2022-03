Fibra, il cantiere va per le lunghe. Commercianti esasperati

NOVI LIGURE — I commercianti del vicolo di corso Marenco, dietro i portici vecchi a Novi Ligure, sono esasperati per la presenza del cantiere per l’installazione della fibra: è stato aperto lo scorso 2 febbraio ma i lavori non sono ancora terminati e la viuzza è quasi intransitabile.

«Ci sentiamo dimenticati oltre che danneggiati – dice Roberto Santoro della pasticceria Chantilly – Tanto per cominciare il cantiere è stato aperto senza nessun preavviso, eppure le attività economiche qui sono solo due [l’altra è una cartoleria; ndr], non sarebbe stato impossibile avvertirci. Abbiamo messo noi un cartello all’inizio del vicolo per informare la clientela che i negozi non sono chiusi».

Arriva la fibra, cantieri in città (e buchi nell'asfalto nuovo) A Novi Ligure 3 mila unità immobiliari connesse alla rete; si arriverà a 11 mila. Ma talvolta si scava dove era stato steso il nuovo asfalto

Santoro si lamenta anche per la durata dei lavori: «Ormai è passato un mese e mezzo, ma la via si presenta ancora tutta transennata. Bisogna solo mettere a posto i sampietrini che invece sono lì alla mercé dei vandali, come quelli che questa notte hanno spaccato le fioriere dell’arredo urbano».

Il vicesindaco Diego Accili ha spiegato che posando la fibra si è scoperto che la fognatura al di sotto della strada era sfondata e Acos è dovuta intervenire per sostituire un tratto delle tubature. Ora c’è da aspettare che si stabilizzi il fondo, prima di posare i sampietrini. Sempre che non si verifichino altri problemi.