Il 14 marzo è la Giornata internazionale della matematica

Oggi, 14 marzo, ricorre la Giornata internazionale della matematica (International Day of Mathematics) istituita dall’International Mathematical Union (IMU), grazie anche la supporto di numerose organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Lo scopo della giornata è avvicinare le menti al mondo della matematica che, come scienza, ha il potere di trasformare cifre e simboli in astrazioni che altre discipline riconvertono poi in realtà quotidiana. Un esempio concreto lo ritroviamo nello smartphone, l'oggetto che probabilmente utilizziamo di più durante l'arco della giornata: senza le nozioni del matematico, filosofo e proto-informatico Charles Babbage, il cellulare e il computer probabilmente sarebbero stati inventati molto più tardi e completamente diversi da quelli attuali.

Il Pi Greco Day

Prima della Giornata internazionale della matematica, il 14 marzo era dedicato completamente al Pi Greco Day: celebrato fin dal 1988 in questo giorno perché la data, in cifre, si scrive 3.14 nella modalità anglosassone (prima il mese, poi il giorno), che è il valore comune utilizzato per il pi greco, cioè il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro.

Dal 2019 L’UNESCO, su proposta dell’International Mathematical Union, ha deciso di estendere le celebrazioni a tutta la matematica celebrando la Giornata Internazionale della Matematica, che nell'anno 2022 ha come tema “La Matematica unisce”.