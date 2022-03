Addio a Masperi, quattro stagioni in maglia grigia

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo del calcio grigio: si è spento Luigi Masperi, quattro stagioni all'Alessandria, protagonista della promozione in B al suo secondo anno, nel 1952 - 53.

Masperi, centrocampista di Boffalora sopra Ticino, classe 1930, arriva al Moccagatta nel campionato 1951 - 52, ancora in C. Il salto di categoria l'anno dopo e tra i cadetti Masperi gioca altre due annate, 58 presenze e un gol. In tutto 118 gare, tra C e B, e 3 reti.

Poi si trasferisce al sud, giocando nel Siracusa, nel Bagheria, e nel Potenza, dove chiude la sua carriera di calciatore al termine del campionato di C 1961 - 62, diventando poi allenatore del settore giovanile del club lucano. Stesso incarico, per le nuove leve, lo ricopre a lungo nella Pignolese, club di Pignola, nel Potentino, dove aveva deciso di vivere e dove si è spento, all'età di 91 anni.