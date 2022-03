L'Udc e Fabbio in campo per Cuttica di Revigliasco

ALESSANDRIA - L'Udc, e Piercarlo Fabbio, scendono ufficialmente in campo in appoggio al candidato del centrodestra, e sindaco uscente, Gianfranco Cuttica di Revigliasco: giovedì mattina (appuntamento alle 11 al Melchionni Cafè di via Chenna), infatti, sarà annunciata ufficialmente la rinascita della Dc anche in città.

Grazie alla disponibilità del coordinatore regionale Paolo Greco è stato possibile ricreare le condizioni per formare un comitato di 15 persone e di scegliere un commissario - Fabbio, appunto - capace di seguire il percorso elettorale e le prospettive politiche della formazione.

“Ci sono due percorsi da seguire - spiega l'ex sindaco - quello amministrativo che si snoderà attraverso le elezioni di maggio o giugno prossimi e quello della costruzione del Centro politico del Paese a cui parteciperemo con entusiasmo. Partiamo dal centrodestra e dalla leale appartenenza di cui siamo convinti e che abbiamo garantito in questi anni. E al centrodestra, a sostegno del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, intendiamo offrire il nostro contributo”.

Formato il comitato (composto da Fabio Canepari, Fulvio Cellerino, Emiliana Conti, Roberto Cristiano, Nicola Di Sette, Giovanni Gasparini , Piercarlo Fabbio, Michele Iacino, Antonio Peroni, Domenico Pesce, Angioletta Poggio, Lorenzo Repetto, Enrico Roncati, Mario Summa e Franco Trussi), "il passaggio seguente - conclude Favbbio - sarà quello di costruire una lista in cui si uniranno novità ed esperienza, capeggiata dal vicesindaco Franco Trussi, per partecipare alle elezioni amministrative del capoluogo".