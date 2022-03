Stp, sciopero degli autisti e protesta in piazza

ALESSANDRIA - Sciopero indetto dai sindacati di categoria e protesta davanti alla Prefettura, in piazza della Libertà, per i lavoratori della Stp, l'azienda di trasporti pubblici della provincia. Secondo i numeri forniti dall'azienda, 13 su 104 gli autisti che hanno scelto di incrociare le braccia per protestare contro i nuovi contratti.

"I dati indicano in modo inequivocabile - il commento di Serena Lancione, consigliere d'amministrazione di Stp - che erano destituite di ogni fondamento le accuse di comportamenti contrari al rispetto degli accordi sindacali. Accuse che con evidenza hanno prodotto un seguito molto esiguo".