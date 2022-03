Da Alessandria al confine ucraino

Sono giunti al confine ucraino i sei furgoni partiti ieri da Alessandria e guidati da Petro Skin (ucraino che dal 2006 vive e lavora in città) e un gruppo di amici: nel carico medicinali e cibo a lunga conservazione da distribuire alle organizzazioni umanitarie e, come già accaduto in occasione dei primi due viaggi, possibile che alcune delle famiglie che chiedono un passaggio verso l'Italia o altri Paesi dell'Ue vengano accolte e accompagnate.