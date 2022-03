Fornaro: "Il discorso di Zelenskyj ha toccato il cuore di tutti"

Questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha tenuto un discorso di 12 minuti in videoconferenza con la Camera dei Deputati, dopo aver avuto una telefonata anche con Papa Francesco: secondo Zelenskyj, "il reale obiettivo di Putin non è l’Ucraina, ma l’Europa".

Anche monsignor Gallese pregherà con il Papa per il conflitto in Ucraina Il pontefice consacrerà la Russia insieme all’Ucraina al Cuore immacolato di Maria in comunione con i vescovi di tutto il mondo

“Il discorso del presidente dell’Ucraina è stato alto e nobile - commenta il capogruppo di Leu, Federico Fornaro - e ha toccato il cuore di tutti, pensando che è stato pronunciato con la guerra in corso e con negli occhi le immagini di distruzione e morte che stanno arrivando a noi da più di tre settimane. L’Italia sta compiendo uno sforzo importante di solidarietà con l’accoglienza dei profughi, in larga prevalenza donne e minori. Adesso più che mai serve un surplus di iniziativa diplomatica dell’Italia e dell’Unione Europea per arrivare il più presto possibile al cessate il fuoco. Il miglior modo di aiutare il popolo ucraino è lavorare per la pace, nel quadro di una rinnovata solidarietà e vicinanza a tutti i livelli".