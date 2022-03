Vaccini: oggi in Piemonte sono oltre 4mila le dosi somministrate

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale. Oggi, martedì 22 marzo, sono 4.362 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 173 è stata somministrata la prima dose, a 776 la seconda, a 3004 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.754.452 dosi, di cui 3.323.070 come seconde e 2.812.039 come terze.

In 23 giorni sono state somministrate 1.927 dosi di Novavax. Somministrate in totale 16.927 quarte dosi agli immunodepressi (409 oggi).

Incidenza del contagio negli adulti

Nella settimana dal 14 al 20 marzo l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 392.5, in crescita (+34,2 %) rispetto ai 292.4 della scorsa settimana.

Per la seconda settimana consecutiva si registra un aumento, in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa.

Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza sale a 399.7, con un aumento del 34,8%.

Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è 484.8 (+34,5%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 384.8 (+35,6%).

Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 312 (+37,6%).

Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 286 (+36,4%).

Nella fascia over80 l'incidenza è 338.3 (+35,2%).

Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastiche

In età scolastica, nel periodo dal 14 al 20 marzo, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in aumento per la seconda settimana consecutiva.

Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 320.2 (+46,2%)

La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 385.3 (+28,6%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni, l'incidenza è 592.4 (+56,8%).

Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è 487.4 (+21,9 %).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni, l’incidenza è 368.3 (+1,7%).