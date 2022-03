Massironi e Franzoni spiegano ‘Le verità di Bakersfield’

Marina Massironi e Giovanni Franzoni hanno presentato questo pomeriggio nel Teatro Alessandrino lo spettacolo ‘Le verità di Bakersfield’, che metteranno in scena alle 21 nella stessa struttura di via Verdi ad Alessandria. Nello scenario di un’America percorsa da forti divari sociali, il dramma comico di Stephen Sachs crea domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone davvero autentiche. Al centro dell’incontro fra Maude (Massironi) e l’esperto d’arte Lionel (Franzoni) c’è un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto d’arte di fama mondiale, volato da New York a Bakersfield, è di fare l’expertise dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita alla sua interlocutrice. Il dialogo, che si svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, marca le differenze tra i due; tuttavia, nel prosieguo dell’incontro, Maude si rivela assai meno sprovveduta di quanto non appaia e la posizione di Lionel diventa via via sempre più fragile, in una sorta di ribaltamento di ruoli che conduce all’epilogo.

Lo spettacolo, diretto da Veronica Cruciani, fa parte della stagione di prosa organizzata dal Comune di Alessandria in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Ancora disponibili alcuni biglietti, in vendita alle casse del teatro Alessandrino, su www.teatroalessandrino.it e www.ticketone.it.