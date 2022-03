Eusepi, stop (precauzionale) per doping

CASTELLAMMARE DI STABIA - Era appena tornato a segnare alla Juve Stabia dopo un periodo di fatica in fase realizzativa ma, adesso, Umberto Eusepi si deve di nuovo fermare.

Lo ha deciso il Tribunale nazionale antidoping: stop "in via vautelare" del giocatore, accogliendo l'istanza della Procura nazionale antidoping, "per violazione degli articoli 21 e 22", per la presenza negli esami, disposti dalla Nado (organizzazione nazionale antidoping), di una sostanza vietata o dei metaboliti o marker del campione biologico.

La sospensione è scattaa immediatamente: la punta, che è alla società campana in prestito dall'Alessandria, rischia la squalifica, se le controanalisi dovessero confermare i primi dati. Ci saranno altri esami, ma fino alla sentenza definitiva Eusepi è fermo.