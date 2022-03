Vaccini: oggi in Piemonte oltre 3mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale. Oggi, giovedì 24 marzo, sono 3.939 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 163 è stata somministrata la prima dose, a 606 la seconda, a 2.63 7la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.762.100 dosi, di cui 3.324.219 come seconde e 2.817.216 come terze. In 25 giorni sono state somministrate 2.199 dosi di Novavax. Somministrate in totale 17.209 quarte dosi agli immunodepressi (533 oggi).



Pre-report settimanale Iss

Nella settimana 14-20 marzo in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in aumento rispetto alla settimana precedente e la percentuale di positività dei tamponi è al 17%.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 0.78 a 1 e l’incidenza si attesta a 433,0 casi ogni 100 mila abitanti (era 375,8), con un valore che risulta oggi il più basso in Italia (il valore nazionale è di 856,0 casi ogni 100mila abitanti).

Resta costante il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si attesta al 3,7% e quello dei posti letto ordinari all' 8,4%. Il Piemonte, insieme a Veneto e la Lombardia, è una delle regioni più grandi con l'occupazione ospedaliera più bassa a livello nazionale, sotto il 10%.