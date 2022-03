Alessandria - Spal, tra recuperi e dubbi

ALESSANDRIA - Ultimo allenamento, domani mattina, per Alessandria e Spal, i Grigi anche con una partitella in famiglia, come sempre in questa settimana senza campionato. Poi due giorni di pausa: la settimana verso la sfida con la formazione di Venturato inizierà lunedì pomeriggio e, per quel giorno, si avranno indicazioni anche sui recuperi.

Può farcela Luca Parodi, mentre Fabbrini, Mattiello e Di Gennaro sono già a tempo pieno in gruppo. Qualche chance per Pierozzi, ma solo se riprenderà a breve il lavoro con la palla, più attesa per Kolaj - "sta meglio, ma è un poco più indietro degli altri", così Artico - e, anche, per Gori. Milanese giocherà, lunedì in Norvegia, la seconda gara dell'Otto Nazioni con l'Under 20.

In casa Spal ancora a parte Viviani, sempre alle prese con problemi alla caviglia operata nel 2016, che sistematicamente gli causa fastidio, anche se spesso ha giocato stringendo i denti. In recupero 'Pepito' Rossi che proprio contro l'Alessandria, all'andata, aveva disputato la sua prima gara con la formazione di Tacopina.

Stanno meglio, e saranno convocabili, Tripaldelli, out nelle ultime due gare, Mancosu e Finotto, fuori da metà febbraio.

Gli ospiti hanno tre con le nazionali giovanili: Peda con l'Under 20 polacca, Colombo ed Esposito con l'Under 21 italiana.