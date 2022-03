Calenda “spinge” Barosini verso Palazzo Rosso

Il leader di Azione, Carlo Calenda, è questa sera al Teatro Ambra, ad Alessandria, per sostenere la corsa di Giovanni Barosini a sindaco della città. "Serve un'area della responsabilità, e noi ci siamo - le parole dell'ex ministro - Tra una destra per 4/5 anti-europeista e che rifiuta ogni obbligo civico e una sinistra condizionata dai no del Movimento 5 Stelle, come pensano di poter governare, a ogni livello, queste forze".