Il santo di oggi, sabato 26 marzo, è SS. Emanuele e compagni

Le notizie su Emanuele sono scarse e contraddittorie. Nella festa odierna questo santo è associato a Quadrato e Teodosio, in un gruppo di altri quaranta martiri. I fatti riguardanti questi personaggi si svolgono in Anatolia, attuale Turchia.

Il vescovo della regione, chiamato Quadrato, viene esiliato e messo in guardia dal perseguire la fede di Cristo: non rinunciando a battezzare e predicare, viene prima arrestato e poi dai ucciso dai persecutori. Emanuele e Teodosio, seguiti da una quarantina di cristiani, ben consapevoli del grave rischio, decidono comunque di andare dal governatore per protestare e professare apertamente la loro fede. Vengono a loro volta arrestati e sottoposti ad atroci torture prima di essere tutti decapitati.