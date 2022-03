Troppo forte Crema. Autosped lotta, ma si arrende

VOGHERA - Una squadra che vince da 21 turni, e ha messo in bacheca la quinta Coppa Italia di fila ha, almeno in sette elementi, valori da A1. Crema li dimostra, 44-75, anche perché per 30' Autosped li amplifica, soffrendo l'atteggiamento di una formazione che, anche quando ha 30 punti di margine, attacca come se dovesse rimontare.

Gli ultimi 10', senza più pressioni, mostrano come Castelnuovo deve essere già fra tre giorni, recupero con Bolzano, con il possibile rientro di Bonasia.

Divario netto

Aggressive, una difesa asfissiante e intensa, che non permette ad Autosped di velocizzare la giocate. Così il break iniziale della capolista è 12-2, una tripla di Bonvecchio, recuperata, prova a rimettere in corsa le padrone di casa, ma il divario è netto, complice le troppe palla perse e la facilità con cui le ospiti trovano il canestro, con schemi mandati a memoria, 12-24 al primo stop.

Ancora più in salita il secondo quarto, al 5' è 13-2 per Crema, con il massimo vantaggio, +23, in una partita che sembra già segnata e con le giraffe un po' demoralizzate, con sbagli evitabili. C'è anche qualche fischio che non convince, ma influisce poco su un monologo, +28 a poco più di 60 secondi dall'intervallo lungo. E nell'ultimo giro d'orologio cambia poco, 18-44.

Bene gli ultimi 10'

A inizio terzo illude una fiammata, ma D'Alie, incontenibile, segnada 3 e da sotto e Autosped sembra non essere in grado di opporre resistenza. Ormai è una voragine di punti tra le due squadre, ennessimo nuovo vantaggio massimo a 3' dall'ultima pausa, +33 (25-58). ENegli ultimi tre minuti Castelnuovo non segna più, il parziale è 28-7 per le lombarde, 25-62.

Reazione di orgoglio all'inizio dell'ultimo parziale, 5-0 per le padrone di casa. Che, almeno in questo quarto finale sono avanti nel punteggio. merito soprattutto di Rulli, che costruisce, finalizza, prende falli e va dalla lunetta. Si chiude con il canestro da 3 di Bernetti, si fosse giocato solo questi 10' sarebbe 19-13 per Autosped, ma è 44-75

AUTOSPED - CREMA 44-75



(12-24, 18-44, 25-62)



Autosped: D'Angelo 7, De Pasquale 1, Colli 2, Bonvecchio 7, Gatti, 2 Ravelli 5, Rulli 17, Castagna, Francia, Bernetti 3. Ne: Bonasia. All.: Balduzzi

Crema: D'Alie 15, Melchiori 14, Conte 6, Pappalardo, Vente 19, Nori 8, Capoferri 8, caccialanza 3, Rizzi 2, Radaelli, Parmesani. Ne: C Guerrini. All.: Diamanti.