Danneggiate otto macchine nel cortile dell’Asl

ALESSANDRIA - Atto vandalico fine a se stesso, oppure azione mirata contro qualcuno? I primi accertamenti condurrebbero alla prima ipotesi.

I Carabinieri di Alessandria stanno indagando per identificare chi, venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, ha danneggiato otto auto che si trovavano parcheggiate nel cortile dell’Asl di via Mazzini.

I fatti sarebbero accaduti mentre il cancello pedonale di quell’area era ancora aperto.

Sono state prese di mira cinque vetture (Fiat Panda) dell’azienda sanitaria locale alessandrina, oltre a tre private. In quell’area non sarebbero presenti telecamere, ma non è escluso che in zona possano essere recuperate altre immagini.