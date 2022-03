La santa di oggi, domenica 27 marzo, è S. Augusta di Serravalle

La vita

Le notizie sulla vita di questa santa sono leggendarie. Nasce in un castello sul monte Marcantone nei pressi di Serravalle (attuale borgo di Vittorio Veneto) in Friuli. Il padre, di nome Matruco, è uno dei generali del re dei Visigoti Alarico il quale, sceso in Italia e occupate le venezie, lo mette a capo della regione. La moglie di Matruco dà presto alla luce una bambina a cui viene dato il nome di Augusta morendo durante il parto. Augusta, crescendo, abbraccia con convinzione la fede cristiana.

La morte

Sfortunatamente il padre, Matruco, è un acerrimo nemico dei cristiani e diviene il suo carnefice. Dopo aver realizzato che la figlia non avrebbe abbandonato la fede in Cristo per nessuna ragione, decide di farla imprigionare. Successivamente, viste le resistenze di Augusta, decide di farle strappare alcuni denti e alla fine, disperato, la condanna a morire sul rogo. La ragazza esce dal fuoco illesa quindi il padre decide di ucciderla legandola a una ruota e facendola scaraventare giù da una collina. Anche questa volta Augusta supera la tortura senza alcuna ferita e quindi il padre prende una decisione estrema: la condanna a morte per decapitazione. Subito dopo si pente e, dopo averle dato una degna sepoltura, fa ritorno in Germania. Il culto di Augusta è approvato da Papa Benedetto XIV nel 1754 e subito dopo le viene dedicato un santuario sul monte Marcantone dove nacque e dove sono conservate e venerate le sue spoglie mortali.