Alessandria, i certificati anagrafici anche nelle edicole

Anche nelle edicole di Alessandria sarà possibile stampare diverse certificazioni anagrafiche grazie a una convenzione siglata tra i singoli edicolanti e il Comune. Il via ufficiale al nuovo servizio è stato dato questa mattina alle 11 nella edicola/cancelleria ‘Bruno Giancarlo’ di via Casale 32 a San Michele.

“Siamo estremamente soddisfatti per aver raggiunto questo traguardo, che avrà una valenza molto importante per i cittadini alessandrini e dei sobborghi - spiega il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Dopo aver interessato i tabaccai, adesso per ottenere un certificato sarà possibile anche recarsi dal proprio edicolante di fiducia in modo semplice e veloce. Con questa innovativa operazione si valorizzano e supportano le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire punti di riferimento per le persone, una rete di servizio territoriale diffusa. A piccoli passi ci avviamo verso la grande realtà della ‘Smart City’, la Città Intelligente che fornirà ai cittadini servizi digitali integrati sempre più efficienti”.

“Favorire i cittadini e snellire le code ai nostri uffici: sono questi gli obiettivi che ci siamo prefissati pensando a questa nuova modalità per richiedere certificati - sottolinea l’assessore ai Servizi demografici, Cinzia Lumiera - Con questa convenzione, ampliamo la platea degli sportelli di quartiere a disposizione dei cittadini e adottiamo soluzioni che consentono di ottenere i documenti loro necessari restando a casa o allontanandosi poco dal proprio domicilio. Il coinvolgimento delle edicole di Alessandria, dopo l’avvio del servizio presso le tabaccherie, è un nuovo e importante tassello che si aggiunge alle tante opportunità che sono state attivate per richiedere certificati senza recarsi necessariamente agli sportelli anagrafici, come il portale dei servizi on–line, agevolando i cittadini con orari molto più ampi rispetto a quello degli uffici comunali”.

Questi i certificati che saranno rilasciati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di morte

Anagrafico di matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Stato civile

Stato di famiglia

Stato di famiglia e di Stato civile

Residenza in convivenza

Stato di famiglia Aire

Stato libero

Anagrafico di unione civile

Convivenza

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo richiesto dall’edicolante è di 2 euro con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Ad oggi il medesimo servizio è attivo anche all'edicola/cartolibreria ‘La Fenice’ di corso Acqui 112.