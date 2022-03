Reazione Novipiù. Caduta, ma a testa alta

DESIO - Novipiù perde a Cantù (91-77) la terza partita consecutiva. Ma il severo punteggio alla sirena (maturato negli ultimi minuti) non deve ingannare. La squadra di Andrea Valentini (con tre assenze) ha lottato alla pari in casa di una delle corazzate del campionato (Cantù all’ottava vittoria consecutiva).

Il tecnico rossoblù aveva scosso la squadra chiedendo un altro atteggiamento e quello si è visto eccome. Nonostante la sconfitta da qui la Jbm riparte per la volata playoff.

La partita

Occhi su Casale atteso alla reazione (senza Luca Valentini, Williams e Okeke). Coach Valentini manda segnali partendo con un quintetto con Ghirlanda e Leggio e rinuncia in avvio a Hill Mais.

A guidare la riscossa uno scintillante Fabio Valentini che trasforma la rabbia in talento e guida i suoi con 15 punti nei primi 10’. Casale tiene botta e la testa della gara. Solo nel finale Cantù chiude 23-22 al 10’. La tendenza rossoblù continua e la Jbm risponde colpo su colpo ai padroni di casa. Gara in equilibrio che va al riposo in equilibrio sul 50-48.

Sodini piazza la staffetta Severini-Allen sul super Fabio Valentini. Nel finale della terza frazione Cantù, spinta dalla coppia Stefanelli-Bucarelli arriva fino al +6 e sembra poter scappare. Ma il carattere della Novipiù stasera è forte e un 7-0 (Leggio) riporta la Jbm in scia (67-66). Al 30’ due possessi di vantaggio Cantù 70-66. Nell’ultima frazione Cantù prova di mettere le mani sulla partita. +12 Cantù (83-71) a metà frazione con due triple di Stefanelli da lunga distanza. Valentini risponde con la zona. Ma l'equilibrio è rotto e le energie di Casale mancano. Così Cantù gestisce e porta a casa l'ottava vittoria di fila (91-77).

Le voci

L’analisi di coach Andrea Valentini: “Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra stasera. Venivamo da un periodo di difficoltà e stasera abbiamo fatto una stima partita per 34’ giocando la pallacanestro che eravamo a riusciti a fare fino ad una settimana fa. Alla fine abbiamo perso per due palle perse e perché le energie ci sono mancate visto le nostre assenze di stasera. Resta un po’ amaro in bocca perché mi piacerebbe giocare queste partite al completo. E perché anche stasera non tiriamo tiri liberi e dico che questo si sta ripetendo da troppe partite ed è inaccettabile".

I numeri

Finale: 91-77

Parziali: 23-22, 50-48, 70-66.

Quintetti: Cantù Allen, Bryant, Severini Da Ros, Bayehe. Casale con F. Valentini, Ghirlanda, Sarto, Leggio, Martinoni.

Punti: Bryant 22 (Cantù), F. Valentini 25 (Casale).

Rimbalzi: Bayehe 6 (Cantù), Ghirlanda 6 (Casale).

Assist: Allen 6 (Cantù), Sarto 5 (Casale).

Mvp: Stefanelli (Cantù)