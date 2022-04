"Il Comunale riaprirà nel 2025"

ALESSANDRIA - "Non parole, ma fatti. Il nostro amato Teatro Comunale, chiuso dal 2010, tornerà finalmente a splendere più di prima, ovviamente con un progetto innovativo e al passo con i tempi".

Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, non ha dubbi: "Siamo a una svolta decisiva: grazie ai fondi del Pnrr nei mesi scorsi siamo riusciti a reperire le risorse necessarie, ossia 10,2 milioni di euro. E abbiamo definito un cronoprogramma preciso, che prevede la fine dei lavori per il giugno del 2025".

Teatro Comunale: degrado e abbandono Alcuni membri della compagnia "Gli illegali" hanno fatto un viaggio all'interno della struttura

Tre anni, dunque, per arrivare a una riapertura che deve passare attraverso una profonda riqualificazione dello stabile, ma anche ad una ridefinizione dell'offerta culturale.

"L'Alessandria di oggi non è più quella del 2010, e certamente non avalleremo la realizzazione di una cattedrale nel deserto: le esigenze del pubblico sono cambiate, così come le modalità di produrre cultura teatrale, e di fruirne. Soprattutto, diremo no a qualsiasi spreco di denaro pubblico: abbiamo ottenuto risorse preziose, che vanno utilizzate al meglio. A che punto siamo oggi? A settembre scadrà il bando che abbiamo elaborato, indirizzato a raccogliere proposte tra le migliori menti del settore. L'appalto è previsto a luglio 2023 e l'inizio dei lavori nel settembre dello stesso anno. Gli alessandrini hanno atteso anche troppo: ma finalmente la macchina è avviata, e presto il sipario del nostro Teatro Comunale tornerà ad alzarsi".