"Mr. Utilità" Macura: "A Tortona c'è amore"

TORTONA – “Voglio e vogliamo vincere!”. Deciso e carico JP Macura, l’uomo simbolo della Bertram che domani sfida in casa la Carpegna Pesaro (palla a due al PalaEnergica, ore 19) per il finale di stagione che attende la squadra bianconera.

JP, che partita vi aspetta contro Pesaro?

"Penso che ci attenda un avversario difficile. Pesaro è una squadra che gioca una pallacanestro collettiva. Dal nostro punto di vista dovremo essere uniti e giocare insieme per vincere".

Se dovesse definire il suo ruolo nella Bertram cosa direbbe?

"Il mio ruolo in questa squadra è essere utile in tutti i modi possibili per vincere le partite. Sia con canestri, difesa, rimbalzi o palle recuperate. Voglio e vogliamo vincere".

Voglio essere utile alla squadra in ogni modo. Vogliamo vincere per raggiungere i playoff

Quali sono gli obiettivi personali e di squadra in questo finale di regular season?

"Il mio obiettivo personale per la stagione coincide con quello della squadra, cioè essere la migliore versione possibile di noi stessi e cercare di vincere quante più gare. Vogliamo raggiungere i playoff e giocare al meglio delle nostre capacità".

Lei è l’idolo dei tifosi di Tortona? Come vive questo affetto?

"Mi sento davvero amato a Tortona, è una sensazione fantastica. I nostri tifosi ci supportano da inizio anno e il loro aiuto e affetto è davvero importante per noi. Ora abbiamo ancora più bisogno di loro per raggiungere i playoff".