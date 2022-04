BOLZANO - Ancora fatica, ancora battaglia, ma ancora vittoria.

Autosped fa il bis con Bolzano, questa volta tocca ad Acciaierie Valbruna cedere strada alle ragazze di Balduzzi, 59-63. Un successo costruito, soprattutto, nell'ultimo quarto, Rulli ancora trascinatrice, 21 per lei, ma fondamentale anche il recupero di Bonasia

Autosped deve rinunciare a Gatti: colpo alla schiena nell'ultimo allenamento, nello stesso punto dell'infortunio della passata stagione (quando si era incrinata una vertebra). L'entità e i tempi di recupero si conosceranno dopo gli accertamenti in settimana.

30' di equilibrio

Una partita in equilibrio sempre, in cui Castelnuovo deve anche inseguire, mai più di 5 punti di margine nei primi due quarti per ciascuna delle due squadre. Bolzano ha più contributo dalla panchina, le ospiti dal quintetto titolare, soprattutto da Giulia Rulli, che ancora una volta, con i suoi punti, tiene il quintetto di Balduzzi in linea di galleggiamento, pur con la fatica complessiva nel trovare canestro, altoatesine avanti di 1 dopo 10' (13-12), le giraffe pareggiano (30-30) alla pausa lunga.

Nel finale del terzo quarto Bolzano prova a scappare, ma il canestro di D'Angelo permette di restare in scia, 44-43. L'ultimo periodo si apre con il break di Autosped (4-0). Il vantaggio diventa consistente, 12-1 dopo 5' (45-55), che finalmente indirizzza la gara dalla parte della squadra castelnovese.

Ma Acciaierie Valbruna non ci sta, con un tiro da 3 di Kuijt si riporta dentro la gara (52-58). Il finale è una battaglia, Pellegrini riporta le bolzanine a -4 a 60 secondi dalla sirena e Balduzzi chiama timeout. Le locali arrivano a .-2, un canestro di Bonasia, che va in doppia cifra le spinge a -4. Alla sirema 59-63, ancora sofferto, lottato, ma è la vittoria che Giulia Rulli (suo l'ultimo rimbalzo) aveva indicato come quella della continuità.

ACCIAIERIE VALBRUNA - AUTOSPED 59-63



(13-12, 30-30, 44-43)

Acciaierie Valbruna: Fumagalli 6, Kuijt 17, Fabbricini, Sasso 3, Santarelli 3, Gottardi, Hernandez Pepe 7, Rossi, Fabbricini 7, Marcello 3, Pellegrini 10, Guilavogui 3

Autosped: D'Angelo 8, Rulli 21, Bonasia 10, De Pasquale 2, Colli 8, Ravelli 8, Castagna, Bernetti, Bonvecchio 6, Francia. Ne: Cassani