Hsl, niente trasferta a Genova

TORTONA - E' ufficiale il rinvio della gara di domani pomeriggio fra Ligorna e Hsl Derthona: i liguri avrebbero infatti rilevato nel gruppo squadra alcune positività al Covid, chiedendo di posticipare la gara per evitare che il focolaio possa diffondersi.

Sembra una maledizione per la squadra di Zichella, che nel mese in cui erano stati inclusi molti turni infrasettimanali ha giocato senza sosta fino allo sfinimento e ora che avrebbe potuto finalmente tornare a un ritmo normale dovrà incastrare in qualche modo anche questo recupero. L'appuntamento per rivedere i leoni in campo slitta così a mercoledì alle 15 quando al 'Coppi' arriverà il Casale per il derby.