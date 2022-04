'Bosco del Sole', ieri il primo albero

ALESSANDRIA - Una cordata di associazioni, guidata da Il Sole Dentro, la onlus che si prende cura delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, ha posato il primo albero del 'Bosco del Sole'. La Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo ha dato lo spunto per trovarsi tutti insieme - amici e sostenitori del Bosco del Sole - in compagnia degli Alè Clown e di Bike Therapy che hanno intrattenuto i giovani ospiti del Sole dentro.

Il 'Bosco del Sole' si trova all’altezza del ponte Tiziano, in via Giordano Bruno, in prossimità della chiesa dell’Annunziata e della sede dell’associazione stessa. L’area di 2000 metri quadri sarà dotata di attrezzi ginnici - muro di arrampicata, asse equilibrio, parallele, salto degli ostacoli - e tabelle che guideranno le persone in un percorso di attività fisica. Le tabelle saranno scritte anche in Braille per consentire la fruibilità a non vedenti e ipovedenti.

"Sarà qualcosa di più di un’area attrezzata - sottolineano i soci - Sarà un luogo della memoria ma proiettato verso il futuro, piantumato con alberi e arbusti che la generosità dei cittadini ha dedicato alle persone care. In pochi giorni, sono stati dedicati 20 alberi e a breve sarà possibile donare per l’acquisto degli attrezzi ginnici".

Il progetto è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge molteplici realtà del territorio: Amag, La Roquette, Ppg e Gruppo Franzosi hanno ripulito e spianato l’area, messa a disposizione dal Comune. L’Ufficio tecnico di Amag ha eseguito il rilievo e l’architetto Luca Zanellati ha progettato la disposizione degli alberi. Il primo a essere messo a dimora, questa mattina, è stato un Tilia cordata greenspire, seguito da altre due esemplari.

Il contributo economico di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Amag e La Vita Buona Odv permetterà di attrezzare e di manutenere l’area e l’associazione Natura Ragazzi cura la progettazione e la gestione del bosco, mentre una rete di promotori - tra cui Centro Down, Cissaca, Cooperativa Amica San Michele, Fand e Gli amici di Lucia insieme ad altre associazioni di sostegno ai portatori di disabilità - animerà il parco di iniziative e di presenze.