"La maturità? Un giorno che resterà per sempre nella memoria"

ALESSANDRIA - "Tutti ci ricordiamo della maturità, soprattutto dello stato d’animo ante maturità perché un esame rappresenta sempre una incognita. Ma è anche vero che si tratta del primo esame della vita, che si ricorderà per sempre": così il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha salutato le centinaia di studenti alessandrini che, questa mattina, si sono dati appuntamento in piazza Giovanni XXIII per l'evento 'A 100 giorni dalla maturità'.

Una manifestazione che in Italia è già molto diffusa, tanto da raggiungere le migliaia di partecipanti in alcune realtà, e che - grazie alla regia di quattro alessandrini (Enrico Larosa, Raimondo Russo, Daniele Licci e Marco Guadagnoli) - ha visto partecipare, oltre alle istituzioni, anche il vescovo Guido Gallese - che ha ricordato il suo esame e ha benedetto le penne che i giovani porteranno a scuola il giorno dei test - i professori Leonardo Marchese e Chiara Morelli in rappresentanza dell'Università del Piemonte Orientale, Alessandro Traverso per il Consorzio For.Al, Nicolò Caruzzo della piattaforma innovativa Steps, i volontari di Castellazzo Soccorso, gli imprenditori Maria Angela Pozzoli e Andrea Minardi e Luca Borio dell'Alessandria Calcio.

E i ragazzi come vedono il loro futuro? "Lontano da Alessandria - risponde un gruppo di allievi del liceo scientifico 'Galilei' - soprattutto per fare nuove esperienze lontano da casa". Ma c'è pure chi andrà all'estero - "A Madrid per studiare Belle arti, la mia grande passione" - o chi resterà in città: "Avere l'opportunità di studiare in un ateneo in crescita ma ancora relativamente piccolo come il nostro ha i suoi vantaggi, perché magari altrove, in aule enormi e piene di ragazzi, i professori neanche ti conoscono".