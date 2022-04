Apicoltore derubato: nella notte portate via un milione di api

SARDIGLIANO — Per un apicoltore, poche cose sono più importanti del benessere delle proprie api. Consapevoli dell’importanza di questi insetti impollinatori per l’ecosistema dell’intero pianeta, gli apicoltori li curano con attenzione e amore. Dunque non è difficile immaginare lo sconforto e l’ira di Sergio Quagliozzi, a cui sono state rubate ben 40 arnie (più o meno l’equivalente di un milione di api).

«Il danno economico ammonta a circa 9 mila euro», dice Quagliozzi, 60enne titolare dell’azienda “Cristalli di miele”. Un volto noto a Novi Ligure: maresciallo, è presidente della locale sezione dell’Anc, l’associazione nazionale dei Carabinieri.

Ben più grande, però, è il dolore che dà la consapevolezza di essere stato derubato da uno o più colleghi: «Solo un apicoltore sarebbe in grado di compiere un furto di questo genere – spiega – un normale ladro, per quanto abile, finirebbe solo per far agitare le api».

Secondo quanto ricostruito da Quagliozzi, due o più apicoltori hanno agito l’altra notte a Sardigliano, dove si trovano le arnie, lavorando con tutta l’attrezzatura necessaria alla luce dei fari di un furgone o di un camioncino. «Le cassette sono state meticolosamente scoperchiate, sono stati rimossi i coprifavi e infine i telai con le api sono stati trasferiti in altre arnie, che evidentemente i ladri avevano con sé».

Rubare tutta l’arnia sarebbe stato più facile, ma anche più rischioso: «Le cassette possono essere riconosciute, spesso recano segni distintivi e non è raro che all’interno vengano anche inseriti dei segnalatori gps – afferma – I telai invece sono sostanzialmente irriconoscibili».

Il furto è stato scoperto ieri pomeriggio, durante il quotidiano giro di controllo di Quagliozzi. La produzione di “Cristalli di miele” proseguirà grazie agli alveari rimasti negli altri siti di impollinazione, ma Sergio Quagliozzi non intende dare le sue api per perse e lancia un appello: «Se qualcuno ha notato dei movimenti sospetti mi contatti».