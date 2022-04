Prefettura e Cpia: il protocollo per la formazione degli stranieri

ALESSANDRIA - Oggi pomeriggio in Prefettura ad Alessandria è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la formazione linguistica e l'orientamento civico dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale con le delegazioni dei Cpia (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti) di Alessandria-Casale e Novi Ligure.

Lo scopo è di fornire un'offerta integrata e uniforme agli ospitati nei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) istituiti in provincia di Alessandria.

Per ciascun fruitore verranno predisposti programmi specifici di apprendimento per raggiungere il livello A2 di conoscenza della lingua, indispensabile per proseguire gli studi in Italia. La parte relativa all'educazione civica è invece propedeutica all'evitare che gli stranieri vengano coinvolti in circuiti di sfruttamento.

Scuola e accoglienza, con le rispettive esperienze, dialogheranno tra loro per un sempre maggior successo del modello di accoglienza diffusa sul territorio.