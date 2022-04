Alessandria in bus, in viaggio si fa del bene

Alessandria in Bus, la rete di agenzie di viaggio nate durante la pandemia con lo scopo di far tornare a viaggiare gli alessandrini ha consegnato un assegno di 350 euro all'Associazione Bios, donando una parte dei ricavi dei quattro viaggi organizzati - come promesso - in beneficenza.

La presidentessa Bios, Marta Martini ha ringraziato, sottolineando che in questi ani l'impossibilità di organizzare momenti pro bono aveva ridotto di molto le donazioni all'associazione che aiuta le donne operate al seno e malate oncologiche.