Il Santo di oggi, 6 aprile, è San Pietro da Verona

Sacerdote domenicano e martire

La vita del Santo

Nacque a Verona alla fine del sec. XII in una famiglia eretica, ma già ragazzino si oppose ai suoi parenti. Studiò all’Università di Bologna dove poi entrò nell’Ordine Domenicano quando S. Domenico era ancora in vita. Dal 1236 predica contro l’eresia in molte città d’Italia, ma Milano fu il campo principale delle sue pubbliche dispute con gli eretici che erano accompagnate da miracoli e profezie. Nel 1251 papa Innocenzo IV lo nominò inquisitore per le città di Milano e Como.

L’eresia era molto diffusa e difficile da debellare. Proprio nella domenica delle Palme 24 marzo 1252 durante una predica egli predisse la sua morte per mano degli eretici. I capi delle sette delle città di Milano, Bergamo, Lodi e Pavia assunsero come esecutori, i killer di allora. Essi prepararono un agguato vicino a Meda dove Pietro e altri due domenicani erano impegnati in una missione a Farga. Durante il tragitto, il 6 aprile 1252, l’assassino con una falce spaccò la testa di Pietro e lo pugnalò con un coltello nel petto, l’altro confratello Domenico ebbe parecchie ferite; morì sei giorni dopo nel convento delle Benedettine di Meda.

Il corpo di Pietro fu trasportato subito a Milano dove ebbe un trionfale funerale e fu sepolto nel cimitero dei Martiri. Ci furono notizie di molti miracoli tra i quali la conversione del vescovo eretico Daniele da Giussano, che aveva ordinato la sua morte, e dello stesso assassino, che entrarono poi nell’Ordine Domenicano. Undici mesi dopo, il 9 marzo 1253, papa Innocenzo IV lo canonizzò.