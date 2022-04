Velasco chiama l'acquese D'Onofrio in nazionale

ACQUI - A leggere la firma in calce alla convocazione Lorenzo D'Onofrio ha pensato di sognare.

"Julio Velasco, il grande Velasco, il 'professor' Velasco ha scelto proprio me. Non mi sembra vero, ancora non ci credo". La comunicazione, al palleggiatore de La Bollente, è arrivata dal settore squadre nazionali giovanili. A segnalarle il classe 2005 è stato proprio l'ex ct, che oggi è direttore tecnico.

Lorenzo sarà al raduno della selezione maschile Under 19, dal 15 aprile a Pordenone, per partecipare al Torneo internazionale Cornacchia, World Cup, finali il 18.

Per Lorenzo, fresco di scudetto territoriale con l'Under 17 acquese e pronto, da questo weekend, per la fase regionale, è la prima chiamata: sarà agli ordini della selezionatrice Monica Cresta, alessandrina, e del suo vice Giovanni Preti.

Per la società termale è una convocazione storica. "In tutti noi c'è grande orgoglio - sottolinea il ds, Stefano Negrini - Siamo un club piccolo, che celebra con soddisfazione la prima volta in azzurro di un ragazzo cresciuto nel vivaio, tanti sacrifici ripagati da questo annuncio. Una gioia enorme. A Lorenzo, che seguiremo in questo esordio, il nostro "in bocca al lupo": che sia la prima di tante ribalte di prestigio, nazionali e internazionali".