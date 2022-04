Autosped, la rincorsa non basta. Vince ancora Udine

VOGHERA - Una partita condotta per un quarto, buttata via due volte, nel secondo e nel terzo, e sempre ripresa, fino al -3 a 57 secondi dalla sirena. Ma Autosped non riesce a completare la rimonta e Udine, che pure ha una percentuale di poco inferiore nei tiri totali dal campo, vince per la seconda volta in questa stagione, 69-74, sfruttando la percentuale migliore da 3 e la capacità di trovare il canestro per evitare l'aggancio. Anche, va detto, un arbitraggio che fa arrabbiare molto la squadra di casa, per alcune decisioni sbagliate nei momenti cruciali.

Castelnuovo ritrova Gatti, che è anche mvp della partita, con 20 punti. Ma non basta per riportare la gara dalla sua parte: per la griglia playoff il secondo posto di Delser è più solido, le giraffe si giocano tutto nelle ultime due gare, ma servirà una impresa per tenere il fattore campo dalla propria parte.

Scatto e poi rimonta

Il primo quarto illude le giraffe, che tirano meglio e e tengono a distanza la rivelazione della seconda serie, 26-21 dopo 10'. E la gara resta in equilibrio fino a metà del secondo quarto, quando le padrone di casa sbagliano troppo e concedono seconde palle per le ripartenze delle ospiti. Aggancio e allungo, oltre a recuperare i 5 di gap del primo quarto, Delser va al riposo a sua volta con un +5 (23-48), che incrementa nel terzo, in cui Castelnuovo mostra di nuovo i problemi a trovare il canestro.

L'allungo di Udine

Udine ha vantaggio massimo di 12, Gattitiene a galle la squadra, con due canestri che non permettono a Udine di scavare un solco ancora più ampio, ma la distanza resta in doppia cifra. Continua a mancare i punti di De Pasquale che, non solo non parte in quintetto, solo alla fine del terzo tempo cancella lo 0 dalla casella dei punti (ma sbaglia il libero), a conferma di unastagione mai decollata della giocatrice arrivata da San Giovanni Valdarno. Il 6-2 nei secondi finali (De Pasquale e due volte Colli) rimette, però, in corsa Autosped (57-65).

Il quarto finale si apre con Rulli che spinge le padrone di casa a -6, e Gatti a -4. Dopo una palla persa da Massavelli Riga chiede timeout, ma è la serata di Gatti che spinge Castelnuovo a -2. Molnar interrompe il dominio locale e il canestro da 3 di Colli non entra (63-67). Braida riporta Udine a +6. Castelnuovo torna a inseguire, ma non ha la brillantezza e l'efficacia dei primi minuti e le ospiti scappano di nuovo (63-72 dopo 5'). Troppi errori da 3 (Rulli, De Pasquale). Sette punti da recuperare a 3' dalla sirena. Con i due liberi di Gatti Autosped risale a -5. Che è -3 a 57 secondi dalla fine (69-72), Bonasia sbaglia il tiro del pareggio, Blasigh trasforma i due liberi del +5 che chiudono la gara, 69-74

AUTOSPED - DELSER UDINE 69-74

(26-21, 43-48, 57-65)

Autosped: Ravelli, Rulli 16, Bonasia 9, Colli 18, Gatti 20, D'Angelo 2, Castagna, De Pasquale 4, Bonvechcio. Ne. Bernetti, Cassani, Francia. All.: Balduzzi

Delser Udine: Blasigh 12, Molnar 15, Missanelli 19, Da Pozzo 7, Mosetti 9, Braida 4, Turel 5, Pontoni 3. Ne: Buttazzoni, Lizzi. All.: Riga